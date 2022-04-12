Çorum'da arazi anlaşmazlığı: 2 ölü, 5 yaralı

İHA

Çorum'un İskilip ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Beyoğlan köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi sınırları sebebiyle anlaşmazlık bulunan iki aile Kızıklı mevkiinde bulunan fındık bahçesinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan sözlü tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında açılan ateş sonucu Yusuf Kaçmaz ve Hanım Kaçmaz olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla İskilip ve Çorum'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından E.F. ve M.F. gözaltına alındı.