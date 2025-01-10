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        Haberler Gündem Çevre Çorum'da atıl arazi zeytin bahçesi oldu | Son dakika haberleri

        Çorum'da belediyenin atıl arazisi zeytin bahçesine dönüştürüldü

        Çorum'un Dodurga ilçesinde belediyeye ait atıl araziye, 200 zeytin ağacı fidanı dikildi. Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çizikci, "Bu örnek bahçede yapacağımız gözlem ve incelemelerin neticesinde ilçemizde 350 dekarlık alana 15 bin zeytin ağacı fidanı dikmeyi planlıyoruz. Zeytini geleceğin gıdası olarak görüyoruz. Dolayısıyla ilçemizde yetiştirilmesini teşvik etmek istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 18:40 Güncelleme: 10.01.2025 - 18:40
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        Çorum'da atıl arazi zeytin bahçesi oldu
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        Çorum'un Dodurga Belediyesi'nce ilçede zeytin üretimini yaygınlaştırmak amacıyla örnek zeytin bahçesi oluşturuldu. Belediyeye ait atıl durumdaki 4 dekarlık alanda, belediye ekiplerince 200 zeytin ağacı toprakla buluşturuldu.

        Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çizikci de belediye görevlileriyle zeytin fidanı dikti.

        Çizikci, burada yaptığı konuşmada, zeytinin önemli bir besin olduğunu belirterek Dodurga'da üretimini yaygınlaştırmak istediklerini söyledi.

        İlk etapta 4 dekarlık alana fidan diktiklerini belirten Çizikci, "Bu örnek bahçede yapacağımız gözlem ve incelemelerin neticesinde ilçemizde 350 dekarlık alana 15 bin zeytin ağacı fidanı dikmeyi planlıyoruz. Zeytini geleceğin gıdası olarak görüyoruz. Dolayısıyla ilçemizde yetiştirilmesini teşvik etmek istiyoruz" dedi.

        Dodurga'nın dört bir yanını zeytin bahçeleriyle dolduracaklarını dile getiren Çizikci, "Elimizin değdiği her yere zeytin fidanı dikiyoruz. Diktiğimiz zeytin fidanlarının değeri yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. İlçe sakinlerimizi de evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikmeye davet ediyorum" diye konuştu.

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        #Çorum Haberleri
        #dodurga belediyesi
        #Zeytin bahçesi
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