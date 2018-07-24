Olay, Osmancık ilçesi Karaçaköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesiyle birlikte Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan Kargı HES baraj gölüne gelen Ali Arda Çiçek (10), kardeşiyle birlikte beton bent üzerinde oturmaya başladı. Dengesini kaybeden çocuk baraj gölüne düştü.

İHA'nın haberine göre, çocuğun göle düştüğünü gören bir çoban, jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. AFAD ve jandarma ekipleri bölgede arama kurtarma çalışmaları yürütürken, Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan da bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Talihsiz çocuğun yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Küçük Arda’yı bulmak için çalışmalar sürüyor.

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