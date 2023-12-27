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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        Çorum'da bir evde iki arkadaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybederken, cinayet zanlısı, polis ekiplerince gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 05:21 Güncelleme: 27.12.2023 - 05:24
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        Arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi öldü
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        Çorum'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü.

        Akkent 4. Cadde'deki bir evde Muhammet K. (29) ile Adem Özbudak (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı.

        OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özbudak, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

        Özbudak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

        Cinayet zanlısı Muhammet K. ise darp edildiği gerekçesiyle geldiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.

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