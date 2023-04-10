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Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı: 6 yaralı
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Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara av tüfeğiyle ateş açıldı: 6 yaralı

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı bir köyde teravih namazından çıkan vatandaşların bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda vücuduna saçma isabet eden 6 kişi yaralandı. Jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

Çorum'da camiden çıkan vatandaşlara ateş açıldı: 6 yaralı
AA

Çorum'un İskilip ilçesinde teravih namazından çıkan vatandaşlara tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.

Yukarı Örenseki köyünde yaşayan Yalçın Göbel (30), teravih namazından çıkan köylülerin bulunduğu alana av tüfeğiyle ateş açtı.

KÖY MUHTARI VE 5 KİŞİ YARALANDI

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre, vücuduna saçma isabet eden köy muhtarı Osman Kayılı, oğlu Sinan Kayılı, Raşit Çırak, Seyit Ahmet Yüzügüldük, Fikriye Göbel ve Satı Göbel yaralandı. İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

JANDARMA, KAÇAN ŞÜPHELİYİ ARIYOR

Fotoğraf: AA
Fotoğraf: AA

Yaralılar, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi ve Bayat Devlet Hastanesine, ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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