Çorum'da devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde devrilen minibüsteki 2 kişi yaralandı
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen minibüs, Oğuzlar-Çorum kara yolu 2. kilometresinde yol kenarına devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada minibüste sıkışan D.D. ve T.C, Oğuzlar Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince Oğuzlar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.