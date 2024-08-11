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        Haberler Gündem Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Güncel haberler

        Çorum'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Çorum'un İskilip ilçesinde dere yatağına yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 00:21 Güncelleme: 11.08.2024 - 00:21
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        Devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        Alınan bilgiye göre Recep Karaaslan (68) idaresindeki traktör, Kuzuluk köyü Kuzuluk Köprüsü yakınlarında dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada traktörün altında kalan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

        Karaaslan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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