Çorum'da eğitime bir gün ara

Çorum'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sürerken valilikten il genelinde taşımalı eğitime bugün ara verildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim yolu ile okullarımıza erişimi sağlanan temel eğitim ve orta öğretim öğrencileri için eğitim-öğretime 26 Kasım 2024 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.