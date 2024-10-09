Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çorum'da evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da evinde silahlı saldırıya uğradı

        Çorum'un Alaca ilçesinde evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kapı önünde 7 boş tabanca mermisi kovanı buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 23:40 Güncelleme: 09.10.2024 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde silahlı saldırıya uğradı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Alınan bilgiye göre, Faruk Y. (28), Günhan Mahallesi Bağlar Sokak'taki evinde oturduğu sırada kapısı çaldı. Kapıyı açan Faruk Y'ye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

        Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Vücuduna 3 kurşun isabet eden Faruk Y'nin kendi imkanlarıyla Alaca Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Olay yerinde inceleme yapan polis, kapı önünde 7 boş tabanca mermisi kovanı buldu.

        Polis ekipleri, araçla kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #çorum
        #çorum haber
        #yerel haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Türkiye Lübnan'dan sivillerin tahliyesine başladı
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Icardi, Hagi'nin rekoruna göz dikti!
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Biden ile Netanyahu görüştü
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Arda Güler bombası! Geri mi dönüyor?
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Rahmi Koç: Ya odacı olurdum ya çaycı
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        Avukattan, otobüs muavinine 'cinsel taciz' şikayeti!
        İtalya'dan flaş iddia!
        İtalya'dan flaş iddia!
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        Tabuttan ses geldi, hastaneye götürüldü
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Oğlunun cesedini iki ay evde saklamış
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        Özbek ve Batum arasında sert tartışma!
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        İTO Başkanından yabancı çalışan açıklaması
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        "Turizm sorunları dertsiz tasasız aşar"
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        İspanya'dan En-Nesyri için flaş iddia!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        Dikkat! Hacker’lar banka güvenliklerini nasıl aşıyorlar?
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        "Boşansak da ayrılmayız"  
        BES hisse fonları borsayı katladı
        BES hisse fonları borsayı katladı
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        Nedir bu Discord, nasıl büyüdü?
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı
        "Manosfer": Çevrimiçi kadın düşmanlığı