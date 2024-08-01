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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'da evli çifti trafik kazası ayırdı | Son dakika haberleri

        Çorum'da evli çifti trafik kazası ayırdı

        Çorum'un İskilip ilçesinde kamyon ile çarpışan sepetli motosikletteki kadın öldü, kocası yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 02:20 Güncelleme: 01.08.2024 - 02:26
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        Evli çifti trafik kazası ayırdı
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        Çorum'un İskilip ilçesinde sepetli motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

        AA'nın haberine göre; Münir Ç. (64) idaresindeki sepetli motosiklet, Gölköy mevkisinde Emircan K'nin (20) kullandığı kamyon ile çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan eşi Meryem Ç. (62) yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Meryem Ç, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #çorum
        #iskilip
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