Çorum'da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Samsun Karayolu Eskice köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobilin çarpıştığı kazada Bektaş Celepoğlu (66) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada, Nermin Celepoğlu (66), Gaye Celepoğlu (32) P.N.H. (5), Fatih A. (28), ve S.A. (17) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.