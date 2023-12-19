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        Haberler Gündem Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çorum'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

        Çorumda bir katı atık geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, söndürülmeye çalışılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 19.12.2023 - 18:19
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        Çorum'da korkutan yangın
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        Çorum-Ankara kara yolu Greyder Kavşağı yakınlarındaki kullanılmayan tuğla fabrikasının bahçesinde bulunan katı atık geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        ÇATIYA SIÇRADI

        Atıkların bulunduğu alanda başlayan yangın, tuğla fabrikasındaki kurutma alanının çatısına da sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        Yangın nedeniyle Çorum-Ankara kara yolunda trafik akışı, Ankara istikametine kontrollü sağlanıyor.

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        #çorum
        #haberler
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