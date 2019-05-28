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Çorum'da hastane binasındaki bıçaklı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, askerlik işlemleri için heyet raporu almak amacıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Salih P, evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti.

Burada görevliler tarafından doktorun yoğun bakım servisinde bulunduğunun söylenmesi üzerine sinirlenen Salih P, kapıya vurmaya başladı. Bu sırada muayene için orada bulunan Galip K. ile taşkınlık yapmaması için uyardığı Salih P. arasında tartışma çıktı.

İkili arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Muayene olmak için hastanede bulunan Alparslan K. ile Yozgat'ta görevli polis memuru Yalçın B, kavgayı ayırmaya çalıştı.

Hastanedeki güvenlik görevlilerinin müdahalesinin yanı sıra çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda Galip K, Alparslan K. ile Yalçın B, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, aynı hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı.

Salih P. ile tedavisi tamamlanan Galip K, polis tarafından gözaltına alındı.