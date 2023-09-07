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        Haberler Gündem Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Çorum'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        Çorum'un Osmancık ilçesi Hacıhasan mevkisi Gökdere köyü yol ayrımında meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 23:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:46
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        Çorum'da kaza! Yaralılar var
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde İstanbul- Samsun D-100 yolu Osmancık ilçesi Hacıhasan mevkisi Gökdere köyü yol ayrımında meydana geldi. Samsun istikametinden İstanbul yönüne ilerleyen Yusuf Çolaker yönetimindeki otomobil, Mehmet Tayfur Koparıcı'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı.

        İLK MÜDAHALELERİ YAPILDI

        Kazada, sürücüler ile 05 DH 299 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Çağla (29), Defnesu (4) ile Derensu Koparıcı (1), yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri yapılıp Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #çorum
        #mehmet tayfur koparıcı
        #haberler
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