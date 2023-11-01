Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. R&uuml;stem &Ouml;zdemir y&ouml;netimindeki iş makinesi y&uuml;kl&uuml; TIR, s&uuml;r&uuml;c&uuml;s&uuml;n&uuml;n direksiyon kontrol&uuml;n&uuml; yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada İl &Ouml;zel İdaresi&acute;nde g&ouml;revli s&uuml;r&uuml;c&uuml; R&uuml;stem &Ouml;zdemir ile yanında bulunan Y&uuml;cel Sakallı, yaşamını yitirdi. İki kişinin cansız bedeni kaza yerindeki incelemenin ardından morga g&ouml;t&uuml;r&uuml;l&uuml;rken, soruşturma s&uuml;r&uuml;yor. Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.