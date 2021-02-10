Çorum'da işten çıkarılan işçiler, İstanbul'da oturma eylemi yaptı

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AA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri, Beyoğlu Okçumusa Caddesi'ndeki bir otopark önünde bir araya geldi.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Çorum'da anayasal haklarını kullandıkları dolayısıyla işten atılan işçilerin 65 gündür mücadelesini sürdürdüğünü anlattı.

Çorum'da işverenin evinin önünde de eş zamanlı basın açıklaması yapıldığını aktaran Serdaroğlu, "Arkadaşlarımız aynı saatte bir basın açıklaması yaparak oturma eylemi gerçekleştirecekler. Biz de burada oturma eylemini gerçekleştireceğiz." dedi.

Serdaroğlu, işverenin Kadıköy ve Ankara'da da otopark işletmelerinin bulunduğunu belirterek, saat 17.00'de DİSK Genel Başkanı'yla birlikte Ekrem İmamoğlu ile bir görüşmelerinin olduğunu, bu görüşmede İmamoğlu'na işçilerin yaşadığı hukuksuzluğu anlatacaklarını söyledi.

Gruptakiler basın açıklamasının ardından otopark önünde bir süre oturma eylemi yaptı.