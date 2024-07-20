Çorum'da minibüsle motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı
Bilal G. (50) idaresindeki minibüs, Dodurga-İskilip kara yolu Çiftlik köyü kavşağında Enes Malik B'nin (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve motosiklette bulunan Abdullah S. (17) yaralandı.
Enes Malik B. ve Abdullah S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bilal G. ise Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.