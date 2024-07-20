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        Haberler Gündem Çorum'da minibüsle motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da minibüsle motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı

        Çorum'un Dodurga ilçesinde minibüsle motosikletin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 04:34 Güncelleme: 20.07.2024 - 04:35
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        Minibüsle motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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        Bilal G. (50) idaresindeki minibüs, Dodurga-İskilip kara yolu Çiftlik köyü kavşağında Enes Malik B'nin (18) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ve motosiklette bulunan Abdullah S. (17) yaralandı.

        Enes Malik B. ve Abdullah S. sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Bilal G. ise Dodurga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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