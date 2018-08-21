Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 2 kişi öldü, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.



Mücahit Keyvan'ın kullandığı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13'üncü kilometresinde sazlık alana devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada sürücü ile aynı araçtaki Seyhan, Muhammed Furkan, Meral, Buğra Efe, Melisa, Özlem ve Nisa Keyvan yaralandı. Ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seyhan ve Muhammed Furkan Keyvan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Hayati tehlikeleri bulunduğu belirtilen Buğra Efe, Melisa, Mücahit ve Meral Keyvan, ilk müdahalelerinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Keyvan ailesinin, bayram tatili için Ankara'dan Sungurlu'ya bağlı Arıcı köyüne gittikleri öğrenildi.

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