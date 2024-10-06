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        Haberler Gündem Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

        Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 06:34 Güncelleme: 06.10.2024 - 06:34
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        Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
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        Emirhan Y. (17) idaresindeki motosiklet, Üçdutlar Mahallesi Ahçılar 16. Sokak’ta Nihat S’nin (63) kullandığı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sevda S. (60) ve Gökhan B. (18) yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Y. ve Gökhan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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