Çorum'da otomobil, polis aracına çarptı: 1'i polis 3 yaralı

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobilin park halindeki polis aracına çarptığı kazada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

A.Ö. idaresindeki otomobil, Zile Caddesi'nde park halindeki polis otosu ile çarpıştı. Kazada savrulan polis otosunun çarptığı park halindeki 3 otomobilde zarar oluştu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.Ö. ve polis memuru Y.N. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis memuru Y.N'nin ihbara müdahale etmek üzere araçtan indiği sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.