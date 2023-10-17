Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı, 3 kişi öldü
Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.