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        Haberler Gündem Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı, 3 kişi öldü - Güncel haberler

        Çorum'da otomobil reklam tabelasına çarptı, 3 kişi öldü

        Çorum'da reklam tabelasına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 01:48 Güncelleme: 17.10.2023 - 01:48
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        Otomobil reklam tabelasına çarptı: 3 ölü
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        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, İnönü Caddesi Terminal Kavşağı'nda yol kenarındaki reklam tabelasına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        3 KİŞİ ÖLDÜ

        Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücü ile Menşure Yıldız (35) ve Nermin Çağıl'ın (39) yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Cenazeler, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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