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        Çorum'da 990 litre sahte içki ele geçirildi

        Çorum'da düzenlenen operasyonda 990 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:04 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:04
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        990 litre sahte içki ele geçirildi
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi sahte alkol üretiminin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

        Bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 920 litre fermente edilmiş içki, 70 litre distile (damıtma yöntemiyle alkol seviyesi artırılmış) içki, alkol imalatında kullanılan bakır kazan ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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