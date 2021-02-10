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Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler işverenin evine yürüdü

Çorum'da, bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, işverenin evine kadar yürüdü.

Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler işverenin evine yürüdü
AA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (DİSK) bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası Anadolu Şube Sekreteri Erdinç Koç öncülüğünde toplanan işçiler, işverenin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine doğru yürüye başladı.

İşverene ait evin bulunduğu sokağa barikat kuran polis ekipleri, işçilerin geçişine izin vermedi.

Koç, geçmelerine izin vermeyen emniyet görevlilerine, "Genel Başkanımız ve işçi arkadaşlarımız, işverenin İstanbul'daki iş yerinin önünde eylem yapıyor. O eylem bitene kadar burada kalacağız." dedi.

Emniyet görevlileri de eylemin hem yasal hem de etik olmadığını belirterek, işçilerden dağılmalarını istedi.

Taraflar arasında görüşme sürerken İstanbul'daki eylemin sona erdiği bilgisinin gelmesi üzerine işçiler, slogan atarak minibüse binerek bölgeden ayrıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir fabrikada, sendikaya üye oldukları iddiasıyla işveren tarafından işten çıkartılan 88 işçi, işe geri dönmek için geçen yıl 11 Aralık'ta DİSK öncülüğünde eylem başlatmıştı.

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