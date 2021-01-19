Çorum'da sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden işçiler yürüyüş yaptı

AA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu öncülüğünde Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan işçiler, "Açlıktan ölmeyiz, yolumuzdan dönmeyiz", "Ölüm olsa sonumuz, Ankara'dır yolumuz" şeklinde sloganlar attı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, işçilerin 43 gündür eylem yaptığını söyledi.

İşçilerin sendika üyesi olarak iş yerlerine dönmelerini sağlamak için eylemlerini sürdüreceklerini belirten Serdaroğlu, "Buradan fabrikaya kadar yürüyüp hakkımızı savunacağız. Daha sonra işçi kardeşlerimizle Ankara'ya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına gideceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından 100 civarında işçi, Çerkezoğlu'nun da katılımıyla Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaya doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe Emek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan da katıldı.