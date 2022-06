Çorum'da suç örgütüne 453 yıl hapis cezası 0:00 / 0:00

Çorum'un Sungurlu ilçesinde operasyonla çökertilen suç örgütünün 25 üyesine 5 aydan 64 yıla kadar toplam 453 yıl hapis cezası verildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçe merkezinde 'Silahlı Organize Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma' yapılanmasına yönelik çalışma başlatılmış, yapılan fiziki ve teknik takibin ardından geçen yıl operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü tarafından 13 farklı adrese şafak vakti yapılan eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramada 5 adet çeşitli marka ve çaplarda ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait şarjörler, 17 adet çeşitli çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kuru sıkı tabanca, 5 adet av tüfeği ile 20 adet av tüfeği kartuşu, 5 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar maddesi, 13 adet cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ve doküman yakalanarak ele geçirildi.

Dün son kez hakim karşısına çıkan suç örgütü üyelerinden, K.M.C. 64 yıl 4 ay, B.E. 63 yıl 10 ay, K.Y. 49 yıl 7 ay, E.S. 47 yıl 10 ay, İ.K. 44 yıl 6 ay, B.E. 33 yıl 4 ay, M.S.A. 26 yıl 3 ay, S.K. 18 yıl, Ş.E. 14 yıl 6 ay, İ.L. 12 yıl 9 ay, O.T. 10 yıl 11 ay, H.E. 9 yıl 3 ay, M.Ö. 8 yıl 6 ay, B.E. 8 yıl 6 ay, F.E. 7 yıl, E.K. 6 yıl 3 ay, V.Y. 5 yıl 4 ay, A.Ö. 5 yıl 6 ay, F.K. 4 yıl 6 ay, T.E. 4 yıl, S.A. 3 yıl, O.K. 3 yıl 7 ay, R.K. 1 yıl 3 ay, E.T.Ü. 5 ay, N.Ç. 5 ay olmak üzere toplamda 453 yıl, zanlılardan B.E. ise "Kasten Adam Öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.