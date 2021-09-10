Şüpheli aracı kovalayan polis ekibi kaza yaptı: 2 yaralı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, saat 23.30 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan 19 A 5432 plakalı trafik ekibi, Hamit Kaplan Caddesi'nden Stat Kavşağı'na ilerleyen 68 FN 108 plakalı otomobili durdurmak istedi. Otomobili kullanan Onur G, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe başladı. Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile ardından ağaca çarparak devrildi.

BİR POLİS MEMURU ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada 2 polis yaralanırken, polis memuru Ahmet K. ise polis otomobilinde sıkıştı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi ile Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ahmet K, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağ bacağının kırıldığı öğrenilen Ahmet K. ve Süleyman T, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA'nın haberine göre; kaza sonrası, kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, kaza nedeniyle Gazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan polis aracının yoldan kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı.

KAZA, GÜVENLİK KAMERASINDA

Bu arada, polis aracının devrildiği anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde, kaçan otomobilin hızla ilerlemesi ve arkasından gelen polis aracının otomobile çarptıktan sonra ağaca vurarak devrildiği anlar yer alıyor.