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        Haberler Gündem Güvenlik Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

        Çorum'un İskilip ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 03:37 Güncelleme: 13.08.2024 - 03:37
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        Çorum'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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        Çorum'un İskilip'te A.Y, R.D, A.Y. ile M.K'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

        AA'nın haberine göre; teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilere ait bağ evinde yapılan aramada 272 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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        #çorum
        #iskilip
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