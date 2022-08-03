Çorum'da yangın faciası: 1 ölü, 1 yaralı 0:00 / 0:00

İHA

Çorum'da bir köyde evde çıkan yangın yan binaya sıçradı. Köylülerin çabasıyla 4 kişinin kurtarıldığı yangında 91 yaşındaki Ayşe Ünal hayatını kaybetti. Yangın sırasında köyde bulunan yangın hidrantlarının çalışmadığı iddia edildi.

Olay, gece saatlerinde Dodurga ilçesine bağlı Tekke köyde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Ayşe Ünal'a ait evde henüz bilinemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek Hüseyin ve Fatma Gökdemir çiftinin yaşadığı eve de sıçradı.

91 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILAMADI

Alevleri gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isterken bir taraftan da kendi imkanları ile de yangına müdahale etti. Köy sakinlerinin müdahalesi ile dumandan etkilenen Sultan Kunduz, Hüseyin Gökdemir ile eşi Fatma Gökdemir alevlerin arasından kurtarıldı. Bu sırada olay yerine gelen Dodurga Belediye İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında, Ayşe Ünal hayatını kaybetti. İki evin tamamen kül olduğu yangınla ilgili jandarma inceleme başlattı.

'TEYZEMİZİN KIZINI CAMDA GÖRDÜK'

Yangını ilk fark eden köy sakinlerinden Mehmet Başar, duyduğu çığlıklar üzerine evinden dışarı çıktığını belirterek, "Gece 01.10 gece bir sese uyandım. Ev sahibi bağırıyor, çığlıklar atıyordu. Ben de dışarı çıktım. Sokak, sokak bağırarak diğer komşuların gelmesini sağlamaya çalıştım. Köyün suyunu açması için muhtarı aradım peşinden hemen itfaiyeyi aradım. İlk başta vefat eden teyzemizin kızını camda gördük. Camı kürekle kırarak önce onu çıkardık. Çatı tamamen tutuşmuştu, içeriye kim girse yanmaya mahkum olacaktı. Yapacak bir şey kalmayınca söndürmeye, soğutmaya devam ettik. Köyün kendi imkanları ile ilaçlı motor pompaları ile müdahale etmeye çalıştık. İtfaiye geldikten sonra da söndürme çalışmalarına devam ettik" dedi.

HİDRANT SİSTEMİ ÇALIŞMADI, DOPİ KİLİTLİYDİ İDDİASI

Köy sakinleri yangının hızla yayılmasını evde bulunan çok sayıda tüpün patlamasından kaynaklandığını belirtirken, köylerinde birçok sokakta ve yanan eve yakın bir konumda kurulu olan yangın hidrant sisteminin çalışmadığını iddia etti. Evlerinde bulunan çeşmelerden su akmadığı için yangına ilk müdahaleyi su deposundan gelen su ile yapmaya çalıştıklarını belirten köy sakinleri, ikinci kez su almaya gittiklerinde ise su deposunun da kilitli olduğunu ileri sürdü.

YAŞLI KADIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Yangında hayatını kaybeden 91 yaşındaki Ayşe Ünal’ın cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi'ne ait cenaze aracıyla morgdan alınarak köyüne getirildi. Yanan evinin önünde helallik alınmasının ardından Ünal'ın cenazesi Mehmet Dede Türbesi Mezarlığı'nda defnedildi.