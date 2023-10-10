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        Haberler Gündem Çorum'da yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cansız bedeni bulundu - Güncel haberler

        Çorum'da yol kenarında silahla vurulmuş bir erkeğin cansız bedeni bulundu

        Çorum'un Alaca ilçesinde, park halindeki otomobilinin yanında silahla vurulmuş bir erkeğin cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 10.10.2023 - 21:55
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        Yol kenarında vurulmuş bir erkeğin cansız bedeni bulundu
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        Yeniköy yakınlarında park halindeki otomobilin yanında hareketsiz bir kişinin olduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Silahla vurulduğu anlaşılan ve kimliğinin İbrahim Erdem (63) olduğu tespit edilen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.

        Olayın nedeni, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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