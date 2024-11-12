Çorum'daki patlamanın sebebi kesinleşti!

Çorum'da 3 Kasım'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre, patlama doğalgazdan kaynaklandı ancak yoğun hasar nedeniyle patlamanın oluş şekli tam olarak belirlenemedi.

AA'da yer alan habere göre Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen 3 cumhuriyet savcısı, patlamaya ilişkin bilirkişi raporunu tamamladı.

Raporda, patlamanın doğalgazdan kaynaklandığı ancak dairede oluşan yoğun hasar nedeniyle patlamanın oluş şekline ilişkin kesin bulgulara ulaşılamadığı belirtildi.

ADLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Evin en çok yatak odası bölümünün zarar görmesi nedeniyle patlamanın bu bölümden başlamış olabileceğinin değerlendirildiği raporda, doğalgaz dağıtım şirketi ile bina yönetiminin herhangi bir ihmalinin söz konusu olmadığı ifade edildi.