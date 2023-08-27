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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'dan geldiği Samsun'da boğuldu

        Çorum'dan geldiği Samsun'da denizde boğuldu

        Çorum'dan misafir olarak geldiği Samsun'da serinlemek için denize giren Satılmış Candan, boğularak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 14:31 Güncelleme: 27.08.2023 - 14:31
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        Çorum'dan geldiği Samsun'da boğuldu
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        Samsun'un Atakum ilçesi Adnan Menderes Bulvarı sahili Kurupelit Halk Plajı mevkisinde meydana gelen olayda, Çorum'dan geldiği öğrenilen Satılmış Candan (44), serinlemek için Karadeniz'e girdi.

        Akıntıya kapılan Candan, bir süre sonra gözden kayboldu. Denizde kaybolan vatandaş için Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalış timi ile Samsun Emniyet Müdürlüğü kurbağa adamları su altında arama kurtarma çalışması başlattı.

        Kaybolduktan yarım saat sonra denizde bulunan vatandaş, sağlık ekipleri tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu kritik olan Satılmış Candan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

        Öte yandan, Samsun'da Candan ölümü ile birlikte bu sezon boğulan kişi sayısı ise 18'e yükseldi.

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