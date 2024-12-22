Çorum FK: 1 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK ile MKE Ankaragücü, 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 25'e yükseltti. 40. dakikada Emre Gültekin'in direkt kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlayan ve 89. dakikada Dorin Rotariu'nun golüyle beraberliği kurtaran MKE Ankaragücü, puanını 24'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Çorum FK ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabaka 1-1 berabere bitti.
Ev sahibini öne geçiren golü 51. dakikada Kadir Seven atarken, başkent ekibine eşitliği getiren golü ise 89. dakikada Dorin Rotariu kaydetti.
Konuk ekipte top koşturan Emre Gültekin, 40. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 26'ya, MKE Ankaragücü ise 24'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. MKE Ankaragücü, evinde