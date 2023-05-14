Çorum Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Çorum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çorum başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Çorum seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Çorum Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 90.68 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.6 oldu. Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 191.517 oyla yüzde 62.52 - Kemal Kılıçdaroğlu: 98.896 oyla yüzde 32.28 - Sinan Oğan: 14.268 oyla yüzde 4.66 - Muharrem İnce: 1.671 oyla yüzde 0.55 aldı. Çorum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Çorum Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.22 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 78.4 oranında açıldı. 2023 Çorum milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 166.653 oyla yüzde 65.44 - Millet İttifakı: 75.212 oyla yüzde 29.53 - Ata İttifakı: 4.159 oyla yüzde 1.63 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.631 oyla yüzde 0.64 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 310 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 21:24 itibarıyla 2023 Çorum milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

