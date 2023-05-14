Çorum Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Çorum Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Çorum başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Çorum seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Çorum Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Çorum Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı.
İl genelinde yüzde 90.68 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:24 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 88.6 oldu.
Çorum Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 191.517 oyla yüzde 62.52 - Kemal Kılıçdaroğlu: 98.896 oyla yüzde 32.28 - Sinan Oğan: 14.268 oyla yüzde 4.66 - Muharrem İnce: 1.671 oyla yüzde 0.55 aldı.
Çorum 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 98.896 oyla yüzde 32.28
Sinan Oğan: 14.268 oyla yüzde 4.66
Muharrem İnce: 1.671 oyla yüzde 0.55
Çorum Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 90.22 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:24 itibarıyla yüzde 78.4 oranında açıldı.
2023 Çorum milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 166.653 oyla yüzde 65.44 - Millet İttifakı: 75.212 oyla yüzde 29.53 - Ata İttifakı: 4.159 oyla yüzde 1.63 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.631 oyla yüzde 0.64 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 310 oyla yüzde 0.12
aldı.
Saat 21:24 itibarıyla 2023 Çorum milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 166.653 oyla yüzde 65.44
Millet İttifakı: 75.212 oyla yüzde 29.53
Ata İttifakı: 4.159 oyla yüzde 1.63
Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.631 oyla yüzde 0.64
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 310 oyla yüzde 0.12
AK Parti: 103.296 oyla yüzde 40.56
CHP: 75.212 oyla yüzde 29.53
MHP: 53.645 oyla yüzde 21.06
YENİDEN REFAH: 7.735 oyla yüzde 3.04
ZP: 2.983 oyla yüzde 1.17
BBP: 1.977 oyla yüzde 0.78
MEMLEKET: 1.210 oyla yüzde 0.48
AP: 1.176 oyla yüzde 0.46
YEŞİL SOL: 924 oyla yüzde 0.36
TİP: 707 oyla yüzde 0.28
ANAP: 407 oyla yüzde 0.16
HAKPAR: 274 oyla yüzde 0.11
MP: 260 oyla yüzde 0.10
GENÇ: 241 oyla yüzde 0.09
TKP: 166 oyla yüzde 0.07
HKP: 142 oyla yüzde 0.06
MİLLİYOL: 101 oyla yüzde 0.04
SOL PARTI: 82 oyla yüzde 0.03
YP: 67 oyla yüzde 0.03
TKH: 62 oyla yüzde 0.02
İYİ Parti: 0 oyla yüzde 0.00
AB: 0 oyla yüzde 0.00
GBP: 0 oyla yüzde 0.00
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