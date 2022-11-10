Yapraklarla oluşturulan '10 Kasım' yazısı etrafında saygı duruşunda bulundular

Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da dökülen yapraklardan meydanda oluşturulan '10 Kasım' yazısı etrafında, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde belediye temizlik görevlileri, Kadeş Barış Meydanı'na dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturuldu. Meydandakilerden bazıları, saat 09.05 gösterdiğinde yazının etrafında saygı duruşunda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-10 12:12:36
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