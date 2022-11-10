Yapraklarla oluşturulan '10 Kasım' yazısı etrafında saygı duruşunda bulundular

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da dökülen yapraklardan meydanda oluşturulan '10 Kasım' yazısı etrafında, saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yıl dönümünde belediye temizlik görevlileri, Kadeş Barış Meydanı'na dökülen yapraklarla '10 Kasım' yazısı oluşturuldu. Meydandakilerden bazıları, saat 09.05 gösterdiğinde yazının etrafında saygı duruşunda bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-10 12:12:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.