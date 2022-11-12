Çorum'da sokakta silahlı kavga: 2 yaralı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, sokak ortasında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı.
Olay, saat 13.00 sıralarında, Ulukavak Mahallesi Çatal Havuz 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Halil Ş., tüfekle sol bacağından, Cengizhan S. ise tabancayla sol omzundan vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Silahlı kavganın yaşandığı olay yerinde ekiplerin yaptığı incelemede, çok sayıda tüfek ve tabancaya ait boş kovan bulundu. Polis, kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-12 16:16:23
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