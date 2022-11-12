Erbakan: Mevcut iktidarı emekli ederken 6'lı masayı getirirsek başka felakete gitmiş oluruz



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz mevcut iktidarı emekli ederken 6´lı masayı getirmiş olursak bir başka felakete gitmiş oluruz" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir düğüne katılmak üzere geldiği Çorum´da partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Erbakan, "İktidar emekli olacakta yerine ne gelecek? 6´lı masa mı gelecek? Elbette ki hayır. 6´lı masa bugün gelir gelmez `İstanbul Sözleşmesini geri getireceğim, LGBT´lilere haklarını geri vereceğim´ diyor. 6´lı masanın en önemli aktörü CHP, `din dersini zorunlu olmaktan çıkarmamız gerekir´ diyor. 5-6 yaşındaki okul öncesi çocukların Kuran öğrenmesine `Taliban zihniyetidir, çağ dışılıktır´ diyor. Bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır. Biz mevcut iktidarı emekli ederken 6´lı masayı getirmiş olursak bir başka felakete gitmiş oluruz" diye konuştu.

Erbakan, "Ekonomideki sorunları nasıl çözeceksiniz diye sorulduğunda 6´lı masanın unsurları diyor ki; `düşük faizle daha hızlı daha kolay borç bulacağız´. Borç ve faiz ekonomisine devam edeceğim. Böyle bir zihniyete sahipler. En son Sayın Kılıçdaroğlu, Londra´da finans çevreleri ile görüştü, 'Ben cumhurbaşkanı olursam Türkiye´ye yüz milyarlarca dolar yeni borç getirebileceğim' diye müjde gibi lanse ediyor. Bu zihniyetle, bu anlayışla borç ve faiz anlayışıyla bir yere varabilmek mümkün değil. `Dış politika da ne yapacaksınız?´ diyoruz. Dış politika da mevcut iktidar Avrupa Birliği´ne tam manasıyla entegre olamıyor. Avrupa Birliği´nin ödevlerini tam manasıyla yerine getiremiyor. `Biz daha iyi entegre olacağız, daha iyi bu ödevleri yapacağız´ diyor. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak diye buna denir. Şimdiden daha ortaya koydukları fikirler, hedefler bu millete, bu ülkeye bunlardan hayır gelmeyeceğini açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Erbakan partisinin oy oranlarına ilişkin bir soru üzerine, "Partimizin oyu yüzde 9 ve 10´larda. Yeni bir anket yaptırıyoruz ve bu sayıların daha da üstünde olacak" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-12 21:54:04



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