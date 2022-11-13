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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da M.Y., evin bodrum katında tartıştığı dini nikahlı eşini tüfekle rehin aldı. Evden bir el silah sesi duyulurken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, ikna çalışmaları sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın bodrum katından tartışma sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, 8 ay önce cezaevinden tahliye olduğu öğrenilen M.Y.'nin, kapısını açmadığı evde bir süredir ayrı yaşadığı dini nikahlı eşini, av tüfeğiyle rehin aldığı tespit etti. Evden bir el silah sesi duyulurken, sokakta güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, ikna çalışmaları sürüyor. Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürü Mehmet Gürsel de 3 saattir süren ikna çalışmalarına destek veriyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-13 20:37:08



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