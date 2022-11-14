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6 SAATTİR İKNA EDİLMEYE ÇALIŞIYORYusuf ÇINAR/ÇORUM-(DHA)-Çorum'da 4 katlı binanın bodrum katında dini nikahlı eşi Merve K.'yı tüfekle rehin alan Mustafa Y.'yi, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, 6 saati bulan ikna çalışmaları devam ediyor.SORUN DEVAM ETMİŞ

Müzakereci polislerden talebi üzerine pencereden yiyecek uzatılan Mustafa Y.'nin, geçen yıl 22 Ağustos'ta kentte girdiği berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu, aralarında iş yeri sahibi, çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin aldığı, polisin 5 saat süren çabası sonucu ikna edildiği ortaya çıktı.Görüntü Dökümü:

-Bölgeden görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

DHA-Gündem Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-14 00:43:47



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