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DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)

DHA

DİNİ NİKAHLI EŞİNİ TÜFEKLE REHİN ALDI (2)


6 SAATTİR İKNA EDİLMEYE ÇALIŞIYORYusuf ÇINAR/ÇORUM-(DHA)-Çorum'da 4 katlı binanın bodrum katında dini nikahlı eşi Merve K.'yı tüfekle rehin alan Mustafa Y.'yi, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin, 6 saati bulan ikna çalışmaları devam ediyor.SORUN DEVAM ETMİŞ
Müzakereci polislerden talebi üzerine pencereden yiyecek uzatılan Mustafa Y.'nin, geçen yıl 22 Ağustos'ta kentte girdiği berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu, aralarında iş yeri sahibi, çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin aldığı, polisin 5 saat süren çabası sonucu ikna edildiği ortaya çıktı.Görüntü Dökümü:
-Bölgeden görüntüler
-Ekiplerden görüntüler
 DHA-Gündem Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-14 00:43:47

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