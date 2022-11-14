Dini nikahlı eşini silahla rehin aldı; 18 saat sonunda ikna edildi (3)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorum'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi silahla rehin alan ve polisin 18 saat süren çabaları sonucu ikna edilip, gözaltına alınan Mustafa Y., tamamlanan sorgusu sonrası adliyeye sevk edildi. (DHA)

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-14 17:46:05



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