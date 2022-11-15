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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eşini 18 saat rehin tutan şüpheli tutuklandı

DHA

Eşini 18 saat rehin tutan şüpheli tutuklandı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi silahla rehin alan, polisin 18 saatlik çabayla ikna edip, gözaltına aldığı Mustafa Yılmaz, tutuklandı.
Çiftlik Çayırı 54'üncü Sokak'ta 13 Kasım günü saat 17.00 sıralarında, 4 katlı binanın bodrum katından sesleri duyanlar, durumu polise bildirdi. Ekipler, bir süre önce cezaevinden tahliye edilen Mustafa Yılmaz'ın, ayrı yaşadığı dini nikahlı eşi Merve K.'yi, av tüfeğiyle rehin aldığını tespit etti. Evden bir el silah sesi duyulurken, sokakta güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, ikna çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser de olay yerine gelip, müzakerelere katıldı.
18 SAAT SONRA EYLEMİNE SON VERDİ
Tüfeği gece saatlerinde polislere teslim edip, eylemini tabancayla sürdüren Yılmaz, 18 saat sonra 14 Kasım günü saat 11.00 sıralarında ikna edildi. Elindeki tabancayı polise teslim eden şüpheli, Merve K. ile birlikte evden çıkarıldı. Gazetecilere 'Ölecek kadar çok seviyorum' diyen şüpheli, gözaltına alındı. Mustafa Yılmaz, tamamlanan sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan Mustafa Yılmaz, geçen yıl 22 Ağustos'ta bir berber dükkanında eşiyle yaşadığı sorunlardan sorumlu tuttuğu iş yeri sahibi ile çalışan ve müşterilerin bulunduğu 4 kişiyi, pompalı tüfekle rehin almış, polisin 5 saat süren çabası sonucu ikna edilmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-15 09:55:32

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