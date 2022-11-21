3 KİŞİ TABURCU, SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA
Amasya´nın Merzifon ilçesindeki kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun´daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde, Sergen Deveci´nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
OYUNDAN GÖRÜNTÜLER
Öte yandan tiyatro oyuncularının en son Çorum Devlet Tiyatrosu´nda sahneledikleri `Baş Belası´ adlı oyunun, seyirciler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilip, paylaşılan görüntüleri ortaya çıktı.Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-21 12:43:00
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.