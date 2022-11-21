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3 KİŞİ TABURCU, SERGEN DEVECİ YOĞUN BAKIMDA

Amasya´nın Merzifon ilçesindeki kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi; Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun´daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde, Sergen Deveci´nin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

OYUNDAN GÖRÜNTÜLER

Öte yandan tiyatro oyuncularının en son Çorum Devlet Tiyatrosu´nda sahneledikleri `Baş Belası´ adlı oyunun, seyirciler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilip, paylaşılan görüntüleri ortaya çıktı.Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-11-21 12:43:00



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