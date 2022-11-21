

KAZA ÖNCESİ SON ANLARI KAMERADA

Amasya'da turne dönüş yolunda 3 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı trafik kazasında, tiyatro oyuncularının, 'Baş Belası' adlı oyunu sahneledikten sonra Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan çıkışına ait, güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; oyuncular ve tiyatro ekibinin, gösterileri sonrası salondan ayrılarak kaza yapan minibüse bindikleri görülüyor. Görüntülerin farklı açılarında ise kazada yaşamını yitiren Özgür Karataş'ın salon dışında çay içtiği anlar da yer alıyor.

Öte yandan ekibin, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'ndan ayrıldıktan sonra konaklama için kent merkezinde birkaç otelle görüştüğü, son anda konaklamaktan vazgeçip, saat 11.00'deki uçakla Samsun'dan İstanbul'a uçmayı planladığı, bu nedenle de bahse konu minibüsle Samsun'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. (DHA)Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum DHA

2022-11-21 22:51:57



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