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Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı

DHA

Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı


Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açıldı. Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52'nci Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla, bir kişi de av tüfeği ile vurularak yaralandı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan bir aracı durdurup, müdahale etmek istedi. Bu sırada başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis aracına çok sayıda saçma isabet etti. Polise yönelik saldırıda yaralanan olmazken, bölgeye çok sayıda takviye ekip gönderildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-28 09:01:42

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