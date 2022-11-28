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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı (2)

DHA

Kavga ihbarına giden polise pompalı tüfekle saldırı (2)


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Çorum'da 2 grup arasında çıkan kavgaya müdahale için giden polis aracına pompalı tüfekle ateş açılmasıyla ilgili olarak Alper M.(21), M.C.E. (16), Anıl E. (19), Aşgıncan E. (21), M.E.(16), M.Ö.(16), Görkem S. (18), Samet Ç.(18), İsmail K.(18), Fahrettin T.(27), B.E. (16) ve İ.C.K.'nin (16) gözaltına alındı. 
Şüphelilerin araç ve ailelerinden ayrı yaşadıkları evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kama, 2 bıçak, mermi ve saçmalar ele geçirildi. Şüpheliler ilk ifadelerinde, aralarında küfürleşme nedeniyle kavga çıktığını, sonrasında tüfekle ateş etikleri aracın kaçan gruba ait olduğunu sandıklarını, polis aracı olduğunu anlamadıklarını söylediği öğrenildi.
Bu arada kavgada yaralanıp, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edilen Anıl E. ve Görkem S. de gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-11-28 12:36:30

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