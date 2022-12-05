Başına yorgun mermi isabet eden Berke, 199 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TOPRAĞA VERİLDİ

Çorum'da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 199 günlük hayat mücadelesini kaybeden Berke Düzgün (6) için Ulukavak Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Abdibey Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul eden acılı baba Celal Düzgün, "6,5 aydır rüyada gibiydik. Şu an her şey hayal gibi. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Berke Düzgün'ün cenazesi, Çiftlik Kabristanlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-12-05 16:13:25



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.