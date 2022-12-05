Başına yorgun mermi isabet eden Berke, 199 günlük yaşam savaşını kaybetti (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Çorum'da, başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 199 günlük hayat mücadelesini kaybeden Berke Düzgün (6) için Ulukavak Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Abdibey Camisi'nin avlusunda taziyeleri kabul eden acılı baba Celal Düzgün, "6,5 aydır rüyada gibiydik. Şu an her şey hayal gibi. Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın" dedi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Berke Düzgün'ün cenazesi, Çiftlik Kabristanlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-05 16:13:25
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