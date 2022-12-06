Polisler, farkındalık için tiyatro yazıp oynadı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, polislerin yazıp oynadığı 'Boş Sandalye' isimli tiyatroda, teknolojinin kontrolsüz kullanımıyla ortaya çıkan aile içi iletişimsizlik sonucu sokağa ve suça sürüklenen çocuklar ile madde bağımlılığına dikkat çekildi.
Çorum Emniyet Müdürlüğü'nce hazırlanan projede, polis memuru Burhan Efteli tarafından 'Boş Sandalye' adlı tiyatro oyunu kaleme alındı. Teknolojinin bilinçsiz kullanımıyla ortaya çıkan aile içi iletişimsizlik nedeniyle sokağa ve suça sürüklenen çocuklar ile madde bağımlılığı, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisinin anlatıldığı tiyatro oyunu sahnelendi. Yönetmenliğini Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Komiser Deniz Dağdelen, yardımcılığını komiser yardımcısı Elif Tekin'in üstlendiği tiyatroda polis memurları Ayşecan Atmaca, İbrahim Kurtoğlu, Osman Aktaş ve 15 öğrenci rol aldı. Sergilenen oyun, aileler ve öğrenciler tarafından ilgiyle izlendi.
Çorum İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, "Suça, sokağa sürüklenen çocuklar, aile içi iletişim, madde bağımlılığı ve sonuçları, güvenli internet kullanımı ve kitap sevgisinin önemine dikkat çekildi. Şu ana kadar 4 bin 500 kişinin izlediği tiyatro oyunumuz beğeni ile karşıladı. 27 Aralık´ta oyunumuzun finalini yapıp sonlandıracağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-06 09:57:16
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