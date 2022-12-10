Komiser yardımcısı, kalp krizinden 1 gün önce doğum gününü kutlamış

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, görevi başında kalp krizi geçiren ve 2 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren komiser yardımcısı Ahmet Özkan'ın (27) kalp krizinden 1 gün önce mesai arkadaşlarının düzenlediği doğum günü kutlamasından görüntüleri ortaya çıktı.
Sungurlu ilçesinde komiser yardımcısı Ahmet Özkan, 9 Ekim'de görevli olduğu Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki polis merkezinde aniden rahatsızlandı. Mesai arkadaşlarının haber vermesiyle polis merkezine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Özkan, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Özkan, yaklaşık 2 aydır devam eden yaşam mücadelesini önceki gün kaybetti.
İlçe polis merkezinde düzenlenen törenin ardından Ahmet Özkan'ın cenazesi, Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Dörtkonak köyüne götürülerek toprağa verildi.
Ölümü mesai arkadaşları ve ailesini hüzne boğan Ahmet Özkan'ın, kalp krizi geçirmeden 1 gün önce, görev yaptığı polis merkezindeki doğum günü kutlamasında kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Özkan'a mesai arkadaşlarınca pasta ikramında bulunulduğu anlar görüntülerde yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-10 10:53:20
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