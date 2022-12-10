Yangın ihbarına giden ekibin aracı devrildi; 3 itfaiye eri yaralandı

Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, yangın ihbarına gidilirken kontrolden çıkıp, devrilen itfaiye aracındaki 3 itfaiye eri yaralandı.
Karaçukur köyündeki samanlıkta gece başlayan yangına müdahale için yola çıkan İskilip Belediyesi itfaiye ekibinin aracı, İskilip-Tosya yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 3 itfaiye eri, hafif yaralandı. Yaralılar, bölgeye yönlendirilen sağlık görevlilerince ambulansla İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan itfaiye erlerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Samanlık yangının ise bölgeye sevk edilen diğer itfaiye ekibince söndürüldüğü öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-10 13:56:51
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