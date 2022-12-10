Otomobilin trafik polisine çarptığı kaza kamerada

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı. Şüpheli sürücünün gözaltına alındığı kaza, mobese kamerasına yansıdı.

Kaza dün akşam saatlerinde, Çorum Çevre Yolu İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Oğuzhan K. idaresindeki 34 RR 3594 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybedip, trafik yoğunluğunun yaşandığı kavşakta görevli trafik polisi Mustafa Aydoğan'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru, ihbarla çağrılan ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aydoğan'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaza sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Polisin yaralandığı kaza, mobese kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafik polisinin araç trafik akışını sağlamak için yer değiştirdiği sırada, kavşaktan hareket eden otomobilin çarpmasıyla yere düştüğü, çevredekilerin de yardıma koştuğu görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2022-12-10 18:19:00



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