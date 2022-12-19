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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir, biz işimize bakarız (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Başkaları kilometrelerce laf üretir, biz işimize bakarız (2)


TÜNELDEKİ SON KIRIMI YAPTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Laçin Kırkdilim Tüneli Işık Görme Töreni'ne katıldı. Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşlik ettiği Bakan Karaismailoğlu, iş makinesi ile tüneldeki son kırımı yaptı. Burada konuşan Karaismailoğlu, Kırkdilim Geçişi'ndeki T1 Tüneli'nin Karadeniz'in İç Anadolu Bölgesi'ne açılan kapısı Çorum'u daha da güçlendireceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu rehber edinerek, yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları ülkemizin 81 ilinde atmaya devam ediyoruz. 'Ulaştırma ve Lojistik Master Planı'mız doğrultusunda, kararlılıkla yerine getirdiklerimiz ve yenilerini planladığımız projelerimizle Türkiye'yi küresel ve lojistik bir süper güce dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz. Bunun için de Türkiye'nin dört bir köşesinde hizmet ve eser fırtınası estiriyoruz. 5 bine yakın şantiyemiz ve hizmet noktamızda, 700 bine yakın çalışma arkadaşımızla yarının ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak yatırımları bir bir inşa ediyoruz. 2003 yılında başlattığımız kara yolu hamlesi ile özellikle kara yolu ulaşım ağımızın gücüne güç kattık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin ulaştırma ve haberleşme yatırımları için yaptığımız 1 trilyon 653 milyar liranın üzerindeki harcamanın yüzde 60'ı kara yollarına aittir. 2003-2022 yıllarında kara yolları için 995 milyar 900 milyon lira tutarında yatırım yaptık" dedi.
'ÖRNEKLERİMİZİ DÜNYAYA İHRAH ETMEYE BAŞLADIK'
Bakan Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli ile Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri ile İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara otoyolları gibi ileri teknoloji gerektiren büyük ölçekli ulaşım projelerinde gösterilen başarılarla Türkiye'yi uluslararası koridora çevirdiklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Dünyayı Türkiye'ye bağladık. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın ilerisine taşıdık. Bu sayede edindiğimiz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle mühendislik kabiliyetlerimizi ve iyi uygulama modeli örneklerimizi dünyaya ihraç etmeye başladık. Ulaştırmada Türkiye'nin tarihini, ülkemizin başarı hikayelerini yazdık. 2003 yılı öncesi mevcut 6 bin 100 kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı, 29 bin kilometreye çıkardık; artan taşıt sayısına, artan taşıt hareketliliğine rağmen yollarda kaza oranını yüzde 82 azalttık, her yıl 13 bini aşkın vatandaşımızın canını güvenli yollar sayesinde kurtardık. Yaptığımız yatırımlar sayesinde sadece 2021 yılında yakıttan, zamandan, araç bakım ve işletme maliyetlerinden toplam 28 milyar dolar tasarruf elde ettik. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde eser ve hizmet siyasetimize tüm gücümüzle devam ediyoruz. 3,665 kilometre bölünmüş yol yapımı devam ediyor. 458 kilometre uzunluğunda 127 karayolu tüneli, 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşa ediyoruz. 4,262 kilometre hızlı tren hattının yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 50 bin kilometrelik fiber altyapı çalışmamız devam ediyor" diye konuştu. Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2022-12-19 13:16:06

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